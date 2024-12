Brian Riemer kost Anderlecht véél geld: marktwaarde van 'overbodige' speler staat intussen al op... 8 miljoen euro

Zouden ze zich bij Anderlecht niet al een paar keer voor het hoofd geslagen hebben? Hun jeugdtalenten brachten de voorbije tien jaar het meeste geld in het laatje, maar onder de Denen vertrokken er een paar die heel veel geld hadden kunnen opbrengen.

Denk maar aan Lucas Stassin, die voor 1 miljoen verkocht werd aan Westerlo en de Kempenaren intussen 10 miljoen opbracht. Maar vooral aan Noah Sadiki. Daar kregen ze 1,4 miljoen voor bij paars-wit van Union, maar aan de andere kant van de Brusselse Ring wrijven ze zich intussen in de handen.

Riemer zag alleen een rechtsachter

Volgens de recente update van Transfermarkt is de 20-jarige middenvelder intussen 8 miljoen waard. En dat is zelfs niet de prijs die ze bij Union in gedachten hebben als ze hem volgende zomer willen verkopen. Die gaat nog een pak hoger liggen gezien zijn leeftijd, potentieel en polyvalentie.

Want Sadiki kan ongeveer overal ingezet worden. Al dacht Brian Riemer vooral dat het een rechtsachter was. Hij gaf echter ook daar al aan dat hij zich beter op het middenveld voelt, maar daar zag Riemer zeker geen graten in.

De Deense ex-coach van paars-wit liet hem twee seizoenen geleden een paar keer meespelen, maar na een invalbeurt Europees tegen Ludogorets werd hij ineens teruggestuurd naar de RSCA Futures.

Daar deed Sadiki het goed, maar hij voelde er zich niet meer op zijn plaats. Tijdens de voorbereiding op vorig seizoen ging hij dan ook aankloppen bij Riemer: “Ik ging naar de coach om te vragen wat het plan was voor mij. Hij zei me dat er geen plaats voor mij zou zijn en dat ik nog steeds in 1B zou spelen. Ik was het er niet mee eens."

Drie miljoen erbij in zes maanden

Dat zelfvertrouwen is typerend voor het pure Neerpede-product. Toen hij tegen Young Boys Bern zijn eerste penalty ooit moest gaan trappen, bleef hij ijskoel. Sadiki is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en dat was ook één van de redenen waarom Union hem haalde. Voor twijfelaars is geen plaats in het Dudenpark.

Het rendeert, want er kwamen al verschillende aanbiedingen binnen bij CEO Philippe Bormans, maar die wist ook dat zijn marktwaarde nog aanzienlijk ging stijgen dit seizoen. En gelijk heeft hij, want begin dit seizoen stond die nog op 5 miljoen. Drie miljoen erbij op zes maanden...

Pijnlijk voor Anderlecht, dat zulke sommen ook goed kan gebruiken natuurlijk. Dat hij intussen Congolees international is geworden, helpt natuurlijk ook in zijn waardebepaling. Als centrale middenvelder dirigeert hij steeds meer het spel van Union.