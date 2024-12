Ondanks grote tegenslagen blijft Westerlo strijden voor wel zeer ambitieuze doelstellingen

Het begon allemaal zo veelbelovend voor KVC Westerlo dit seizoen. Met amper drie overwinningen in de afgelopen vijftien wedstrijden, is Westerlo inmiddels teruggevallen in het klassement.

Het seizoen begon als een droom voor Westerlo. Het team speelde vrank en vrij, scoorde gemakkelijk en verzamelde negen punten uit de eerste drie wedstrijden. Na een ellendige degradatiestrijd vorig seizoen, leek alles plots in de juiste richting te gaan.

"Het was een geweldige start, maar we hebben onszelf niet beloond", zegt vicevoorzitter Hasan Cetinkaya in de Gazet van Antwerpen. "In het begin was het niet slecht, maar we hebben veel te veel individuele fouten gemaakt die ons punten hebben gekost."

Volgens de vicevoorzitter zijn er voldoende kwaliteiten in de ploeg om de top zes te bereiken, maar de stabiliteit ontbreekt. "We moeten veel constanter worden. In de laatste wedstrijden hebben we te vaak niet het niveau gehaald dat we zelf verwachten."

Veel vertrouwen in de jeugd

Cetinkaya benadrukt dat de club ondanks de moeilijke resultaten achter de jonge spelers blijft staan. "We hebben veel jonge talenten in de ploeg, en die kansen blijven we geven. Het risico is groot, maar we geloven in deze aanpak."

Met de transferperiode die dichterbij komt, hoopt Westerlo op een belangrijke opsteker, zowel op het veld tegen Club Brugge als in de transfermarkt. De komende weken moeten uitwijzen of Westerlo zijn ambities waar kan maken.