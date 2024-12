Sterkhouders Antwerp kijken op een heel verschillende manier naar kerstvoetbal in JPL: "Laten we eerlijk zijn..."

Ook dit jaar is er kerstvoetbal in de JPL en dat betekent dat Antwerp op tweede kerstdag Genk ontvangt. Het is niet helemaal naar de zin van Vincent Janssen, terwijl het voor Tjaronn Chery de meest normale zaak van de wereld is.

Wanneer het woord 'kerstvoetbal' valt, spreekt het gelaat van Vincent Janssen meteen boekdelen. De aanvaller van Antwerp is geen fan van het concept, om het zacht uit te drukken. Zijn vrouw Talia en hij zijn in blijde verwachting van een eerste kindje. "Laten we eerlijk zijn... Als je een klein beetje familieman bent, breng je deze dagen veel liever met familie door."

Vincent Janssen kan weinig anders dan zich bij de zaken neerleggen. Het wordt donderdagmiddag voetballen in plaats van gezellig bij zijn echtgenote in de zetel te zitten. "Nu ja, goed, we moeten beschikbaar zijn, daar hebben we niets over te zeggen. Ik denk wel dat we allemaal graag thuis zouden zijn in deze periode, maar het is wat het is."

Chery erg vertrouwd met kerstvoetbal

Die 'allemaal' moet wel met een korreltje zout genomen worden, want Tjaronn Chery heeft er bijvoorbeeld veel minder moeite mee. "In Engeland speelden we altijd met kerst. Ik heb altijd kerstvoetbal gespeeld. Voor mij is dat niet erg." Chery verwijst dus naar zijn periode bij Queens Park Rangers en daarnaast was er bijvoorbeeld nog een Israëlisch avontuur.

In Engeland stoppen ze ook na Boxing Day helemaal niet met voetballen. De competitie in België levert Chery dus wel een voordeel op. "Ik ga gewoon kerst bij familie vieren. Ik doe wel rustig aan, want we spelen 26 december al. Ik ga gewoon lekker eten bij familie. Ik vind het fijn dat ik nu wel kerst kan vieren met de familie en ga gewoon focussen op de wedstrijd."

Genk komt langs op tweede kerstdag

De meningen over kerstvoetbal lopen in het Antwerpse kamp dus toch stevig uiteen. Hoe ze er ook over denken, alle spelers zullen op tweede kerstdag wel klaar moeten zijn voor het bezoek van leider Genk.