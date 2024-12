Hoe moet het nu verder met Loïc Lapoussin? Sébastien Pocognoli heeft belangrijke knoop doorgehakt

Union Saint-Gilloise reist morgen af naar KAA Gent. Er was nog heel wat twijfel over het geval van Loïc Lapoussin.

Tegen Club Brugge verraste Sébastien Pocognoli iedereen door Loïc Lapoussin niet bij de kern te nemen. Hij leek nochtans een definitieve comeback te hebben gemaakt, na vier maanden in de B-selectie te hebben gezeten en meer creativiteit in te brengen op de linkerflank van Union.

De coach van USG draaide er niet omheen en gaf toe dat het inderdaad om een nieuwe disciplinaire sanctie ging. De reden was de onverklaarbare afwezigheid van de speler op de training.

Pocognoli had geen verdere details gegeven over de duur van de schorsing, dus het was nog maar de vraag of Lapoussin zou worden teruggeroepen voor de trip naar Gent. Hij werd er uiteraard naar gevraagd tijdens de persconferentie en gaf een duidelijk antwoord.

"Hij zal er morgen niet bij zijn. We houden voet bij stuk wat de situatie betreft. Was hij deze week op de training? Hij was dinsdag op de training, maar vandaag niet”, verklaarde Pocognoli volgens La Dernière Heure.

Ousseynou Niang zou dus weer op links moeten beginnen. Zal Loïc Lapoussin nog meedoen in de tweede seizoenshelft? Zijn contract loopt in juni af.