Antwerp-coach De Roeck wijst op 'discutabele fase' na gelijkspel tegen Genk: "Had bepalend kunnen zijn"

Antwerp wist donderdagmiddag een punt in eigen huis te houden tegen competitieleider Racing Genk. Coach Jonas De Roeck toonde zich tevreden, maar haalde toch een fase aan waarbij Antwerp volgens hem aanspraak kon maken op een strafschop.

"Wij begonnen slordig aan de wedstrijd. Zeker in balbezit vond ik dat we balverlies leden waardoor Genk zich comfortabel voelde. We kwamen 1-0 voor en dat gaf ons een boost", analyseerde De Roeck na afloop.

"Het was een heel wisselvallige wedstrijd op veel vlakken. We incasseerden te snel een tegendoelpunt, te gemakkelijk. In de box worden kleine foutjes afgestraft, zeker tegen een ploeg als Genk."

"We hebben Genk in de eerste helft pijn gedaan en die 2-1 voor rust was heel belangrijk en gaf ons het gevoel dat we iets konden forceren." De coach gaf toe dat het na rust wel een stuk moeizamer liep.

"Na rust was het voor ons wel moeilijk, daar moeten we eerlijk in zijn. Genk had het betere van het spel in balbezit. Wij wisten dat we omschakelmomenten gingen hebben en dan is het zuur dat we een vermijdbaar doelpunt tegen kregen."

Jonas De Roeck wees nog op een fase met Kerk waarbij Antwerp volgens hem aanspraak kon maken op een penalty. "Wij hadden nog een discutabele fase in de zestienmeter waarbij Kerk wordt neer getrokken. Dat had bepalend kunnen zijn om een penalty te krijgen."

"Het kon elke kant opgaan. De 2-2 is een goed en ook wel een juist resultaat. We sluiten het jaar goed af met dit gelijkspel tegen de leider. We staan nog in de top zes en zitten nog in de beker.