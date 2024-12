Dit is het opmerkelijke traject van Bilal Bafdili: 'De motivatie is nu extra groot'

Vanavond staat er een bijzondere confrontatie op het programma voor Bilal Bafdili. De aanvaller bracht zijn jeugdopleiding door in Luik, maar brak als prof echt door bij Malinwa.

Bafdili begon zijn voetballerscarrière bij Tubeke en maakte op 14-jarige leeftijd de overstap naar Waasland-Beveren. Het was tijdens een oefenwedstrijd tegen Standard waar de jonge middenvelder opviel. “Tijdens die wedstrijd had hij indruk gemaakt”, vertelt Abdeslam Bafdili, de nonkel van Bilal en tevens zijn manager in de Gazet van Antwerpen.

Standard kon de jonge speler overtuigen ook al had KV Mechelen zich gemeld voor Bafdili. “In Luik hebben ze echt de forcing voor Bilal gevoerd. Standard is de club in Wallonië, maar ook in het Brusselse", vertelt nonkel Abdeslam.

Niet zoals gehoopt

“Bilal had ook persoonlijke ambities om naar zo’n grote club te gaan. Er lag een sportief project klaar voor hem, en dat sprak hem aan." Toch bleek de ervaring bij Standard niet zoals gehoopt.

Bij Standard kwam Bilal Bafdili niet terecht op de nummer 10 positie waarvoor hij was gehaald, maar een positie als verdedigende middenvelder. "Er was duidelijk een andere speler voor zijn positie, en daardoor voelde Bilal zich niet echt gewaardeerd." De situatie bij Standard bleek moeilijk, en dat merkte ook KV Mechelen.

KV Mechelen bleef Bafdili op de voet volgen en in 2020 kwam de club opnieuw met een voorstel. Malinwa bood Bilal de kans om zich verder te ontwikkelen, en deze keuze bleek de juiste voor zijn carrière. Inmiddels is Bilal Bafdili uitgegroeid tot een vaste waarde in de A-kern van KV Mechelen. Zijn contract werd vorig jaar verlengd tot 2027. "Bilal is gemotiveerd tegen elke ploeg, maar tegen Standard is het toch nog net iets meer", aldus Abdeslam.