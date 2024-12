Anderlecht-speler heeft het nu helemaal verkorven: uitgefloten en daarna nog een wegwerpgebaar

Hij lag al niet in de bovenste schuif bij de Anderlecht-fans, maar Mathias Zanka Jörgensen lijkt nu ook zijn laatste restje krediet verspeeld te hebben. De Deen speelde een catastrofale tweede helft tegen Dender.

Je zag het eigenlijk al een poosje aankomen. Zanka gaf de ene verloren bal na de andere in de voeten van Dender-spelers. Maar toen hij een volgende dramatische inspeelpass gaf, vloeide daar de 2-2 uit voort.

Zanka krijgt al een heel seizoen kritiek, maar werd na zijn blunder uitgefloten door het grootste deel van het publiek. En dat kwam hard aan. De Deen reageerde met een wegwerpgebaar en dat maakte het er niet beter op.

Anderlecht mag hopen dat Jan Vertonghen na de winterstop helemaal klaar is om zijn positie weer in te nemen. En er moet dus ook gezocht worden naar een linksvoetige centrale verdediger.

Daarnaast is het ook niet al te hoopvol voor paars-wit dat Leander Dendoncker en Mats Rits hun niveau niet hoog kunnen houden. Dendoncker lag trouwens met een slechte pass aan de basis van de 2-3.

Dat was dan wel een communicatiefout tussen hemzelf, Rits en Sardella, maar het is nooit een goed idee om een bal tussen twee lopende spelers in te geven. Nsimba schatte dat goed in en ging met het leer aan de haal om daaruit te scoren.