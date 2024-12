Butez op weg naar sensationele transfer: Antwerp in gesprek met verrassende club!

Jean Butez lijkt eindelijk uitzicht te hebben op een oplossing voor zijn situatie bij Antwerp. De Franse doelman, die dit seizoen op de bank belandde ten voordele van Senne Lammens, kan rekenen op interesse van het Italiaanse Como en het Franse RC Lens.

Het Italiaanse Como heeft al geruime tijd interesse in Butez. De club ziet in hem een belangrijke versterking om degradatie te vermijden.

Butez kende dit seizoen een moeilijk jaar. De Franse sluitpost, die twee seizoenen geleden nog de dubbel won met Antwerp, moest dit jaar plaatsmaken voor Lammens. Ondanks zijn bewezen kwaliteiten werd de ervaren doelman naar de bank verwezen, wat leidde tot speculaties over zijn toekomst.

Terwijl Como hoopte snel een akkoord te vinden, is RC Lens nu plotseling op het toneel verschenen. De club is actief in de Champions League en ziet in Butez de ideale opvolger van Brice Samba.

RC Lens zou een voordeel kunnen hebben in de strijd om Butez. Met een stevige positie in de Ligue 1 en deelname aan de Champions League biedt de club sportieve ambities die voor Butez aantrekkelijk kunnen zijn. Bovendien heeft Lens-coach Will Still een goed inzicht in de kwaliteiten van de doelman.

Antwerp bevindt zich echter in een goede positie om te onderhandelen. De Great Old hoeft zijn doelman niet per se te verkopen, maar zou een aantrekkelijke transfersom zeker overwegen.