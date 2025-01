🎥 Westerlo-sensatie doet heel Europa verbazen en overklast wonderboy Lamine Yamal

In de Jupiler Pro League loopt een sensatie rond die de aandacht trekt van heel Europa. Luka Vušković, een 17-jarige Kroaat die momenteel de kleuren van Westerlo verdedigt, is de best scorende tiener in de tien grootste competities van Europa.

De Kroaat is echter geen aanvaller, maar een verdediger. Met zes doelpunten in twintig competitiewedstrijden heeft hij zich ontpopt tot de revelatie van het seizoen. Met zes doelpunten is Vušković de best scorende tiener uit de tien grootste competities in Europa. Namen zoals Lamine Yamal van Barcelona moeten het afleggen tegen de Kroaat, wat deze prestatie nog opmerkelijker maakt. Bij Westerlo zijn ze zich bewust van de bijzondere kwaliteiten van Vušković, al weten ze dat ze hem binnenkort moeten afstaan. De Kemphanen huren hem momenteel van Hajduk Split, maar Tottenham Hotspur heeft hem al vastgelegd voor een bedrag van 11 miljoen euro. Naast Vušković staat ook Chemsdine Talbi van Club Brugge op het lijstje van best scorende tieners. Met vijf treffers laat ook hij van zich spreken. Volgend seizoen lijkt Vušković klaar voor de grote stap naar Tottenham Hotspur. De Engelse topclub zag het potentieel van de jonge Kroaat al vroeg en haalde hem in 2023 bij Hajduk Split. 📼 | Alle 6️⃣ goals van de 17-jarige Luka Vušković dit seizoen: 🔥🇭🇷 pic.twitter.com/2R6mfB2NLr — DAZN België (@DAZN_BENL) December 31, 2024