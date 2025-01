Onterecht buiten beschouwing gelaten voor de Gouden Schoen? Wesley Sonck spreekt klare taal: "Niemand spreekt er ooit over"

Over twee weken zal de Gouden Schoen 2024 worden toegekend. De propagandacampagne is nu in volle gang.

Wie volgt Toby Alderweireld op als winnaar van de Gouden Schoen? Op dit moment lijkt Hans Vanaken de grote favoriet, zeker gezien het fantastische jaar 2024 van Club Brugge. Vanaken is echter niet de enige speler van Club Brugge die zich heeft onderscheiden door zijn consistentie. Wesley Sonck, winnaar van de Gouden Schoen in 2001, vindt dat de prestatie van Brandon Mechele vaak niet genoeg wordt erkend. "Er wordt nooit iets over hem gezegd”, zei Sonck verbaasd tegen DAZN. De analist vindt dat er te weinig erkenning is voor de verdediger van Club Brugge. De prestaties van Mechele zouden volgens Sonck niet als vanzelfsprekend moeten worden beschouwd. "Hij scoort met zijn hoofd (7 doelpunten in 2024, één minder dan Ferran Jutgla), speelt al jaren op topniveau en staat elke week zijn mannetje." "Dit is niet alleen een goed jaar voor hem, hij is gewoon heel constant", voegt Sonck eraan toe. Worden de prestaties van verdedigers te vaak over het hoofd gezien bij individuele prijzen? De overwinning van Toby Alderweireld vorig jaar zou anders doen vermoeden, maar de prestaties van Brandon Mechele krijgen niet dezelfde aandacht…