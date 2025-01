Méér dan Vanaken alleen: Club Brugge hofleverancier, ook Genk, Anderlecht, Union, Gent en Charleroi delen in de prijzen

Het voetbaljaar 2024 zit er helemaal op. Hoog tijd om eens terug te blikken. Zo ook binnen de Jupiler Pro League. Elke week bieden we u een team van de week aan, deze keer gaan we een keertje wat verder kijken met een team van het seizoen tot dusver.

Doelman

RSC Anderlecht staat bij de jaarwisseling op een knappe derde plaats, weliswaar op negen punten van KRC Genk en acht van Club Brugge. Het mag daarvoor zeker en vast doelman Colin Coosemans danken. De goalie zorgde al voor negen clean sheets in twintig wedstrijden, enkel Anthony Moris doet evengoed.

Verdedigers

In de verdediging zijn er een aantal spelers waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Zo heeft Joel Ordonez zijn start bij blauw-zwart allerminst gemist. Hij heeft een vaste stek in de basis weten te verwerven en was zowel in de Jupiler Pro League als in de Champions League van grote waarde.

Matte Smets heeft dan weer de overgang van STVV naar KRC Genk probleemloos weten te maken. De jonge Belg lijkt op die manier ook een optie op de toekomst bij de Rode Duivels te gaan worden. De sterkhouder van Union SG die er voor zorgt dat Moris ook al aan negen clean sheets zit? Misschien is dat wel Machida.

Middenvelders

Kunnen we naast Hans Vanaken? Neen, dat lijkt ons niet. De spelmaker van Club Brugge lijkt op weg naar een volgende Gouden Schoen en presteert alweer een heel seizoen op een ongekend hoog én constant niveau. Vijf goals en zeven assists, dat zijn ook nog eens knappe statistieken.

Mathias Delorge heeft zich zijn transfer van STVV naar KAA Gent zeker ook nog niet beklaagd. Een doelpunt en drie assists dekken niet half de lading hoe belangrijk hij al was in het radarwerk van Wouter Vrancken. Hetzelfde kan gezegd worden van Adem Zorgane, die dé metronoom is van Charleroi.

Aanvallers

Op de flanken kunnen we niet naast Tzolis en Skov Olsen, die er helemaal aan het doorkomen zijn en qua goals en assists samen al in de dubbele cijferrs zitten. De Champions League zou niet mogen meetellen in onze overwegingen, maar uiteraard speelt dat ook een beetje mee.

Diep in de spits is Tolu Arokodare een zekerheidje met ondertussen 13 goals en 5 assists. Kasper Dolberg zit dan weer ook al aan twaalf doelpunten en helpt Anderlecht zo aan een stekje in de top-3.

Ons elftal ziet er dan als volgt uit: