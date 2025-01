STVV is klaar voor heel grote uitdaging en heeft door wat ze nodig hebben de komende maanden

STVV wil in de Beker van België tegen KRC Genk uitpakken met een stunt. Uiteraard is de competitie heel belangrijk, want op dit moment zitten De Kanaries in de playdowns en die willen ze koste wat het kost vermijden.

STVV staat momenteel veertiende in de competitie en wil zich graag redden dit seizoen in de competitie. Toch is ook de Beker van België heel belangrijk voor De Kanaries.

Vuur en energie

Zeker aangezien in de kwartfinales een duel wacht met competitieleider KRC Genk. Een altijd pittige derby wordt dat op Stayen en ook de supporters hebben heel veel zin in het duel.

De Beker van België blijft de kortste weg naar Europa, al zijn ze daar bij STVV op dit moment misschien niet echt mee bezig. Maar tegen Genk kunnen ze wel aan klantenbinding doen en dat kan van belang zijn richting de rest van het seizoen.

Supporters nodig in operatie redding?

"We gaan die wedstrijd met veel vuur en energie in, zoals we de vorige keer hebben gedaan. Als we het aanpakken zoals de vorige keer tegen Genk, dan weet ik dat het goed gaat komen", aldus Rein Van Helden bij VRT NWS.

"Er zal veel volk komen kijken, dat weten we. Met een goede prestatie kunnen we er hopelijk voor zorgen dat het volk blijft komen. We gaan hen nodig hebben de komende maanden en dat zou ons kunnen pushen."