Genk-coach Thorsten Fink onthult: "Er liepen al enkele aanbiedingen binnen..."

KRC Genk doet het dit seizoen goed en wil dan ook niemand kwijtspelen tijdens de wintermercato. Coach Thorsten Fink geeft toe dat hij aanbiedingen gekregen heeft.

KRC Genk is leider in de Jupiler Pro League en hoopt dat na de play-offs ook nog te zijn. De Limburgers zullen zeker meestrijden voor de titel, maar daarvoor moeten ze eerst een geslaagde wintermercato hebben.

De afgelopen jaren vertrok er nog al eens een sterkhouder bij Genk in januari, tot groot onbegrip van de supporters. Dat mag nu absoluut niet gebeuren.

Coach Thorsten Fink blijft in ieder geval sowieso aan boord. "Er liepen inderdaad enkele aanbiedingen binnen bij mijn makelaar, maar ik heb ze niet eens bekeken. Ik heb het naar mijn zin in Genk", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Dit is mijn elfde club en heb me zelden al beter gevoeld. Omdat het simpelweg goed zit bij KRC Genk: van de organisatie over de jeugdopleiding tot de infrastructuur. Er wordt ook hard gewerkt, onze CEO nam van deze stage bijvoorbeeld gebruik om de hele dag lang met iedereen in gesprek te gaan om op zoek te gaan wat nog beter kan en moet."

"Zo hoort het ook. In elk geval willen we aan het eind van dit seizoen samen ons doel bereiken: een Europees ticket", besluit Fink. Genk start dinsdag het jaar met een bezoek aan de grote rivaal op Stayen in de kwartfinale van de Croky Cup.