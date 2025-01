Genk-doelman Mike Penders vastberaden na beslissing van coach Thorsten Fink: "Dat kwam even hard aan"

Mike Penders startte het seizoen als eerste doelman bij KRC Genk, maar moest na twee speeldagen plaats maken voor Hendrik Van Crombrugge. Nu wil de 19-jarige weer strijden voor zijn plaats onder de lat.

Even was Mike Penders eerste doelman bij KRC Genk. In zijn eerste match tegen Standard hield hij de nul, maar tijdens de collectieve offday tegen OH Leuven slikte hij er drie. Nadien was hij zijn plaats kwijt in doel.

"Na onze 1 op 6 koos de coach voor Hendrik Van Crombrugge. Dat kwam even hard aan, maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten", blikt hij terug op zijn seizoensbegin bij Het Nieuwsblad.

"Ik probeer voortdurend mijn beste niveau te halen, op die manier moeten we mekaar pushen", gaat hij verder. Hij zal moeten voor zijn plaats moeten strijden met Van Crombrugge, maar hij ziet de 31-jarige doelman toch niet echt als concurrent.

"Omdat we collega’s zijn, geen concurrenten. We bespreken specifieke situaties uit onze wedstrijden, iedereen moet daarbij vrank en vrij zijn mening geven over wat anders en beter kan. Op die manier leren we er allemaal uit", gaat hij verder.

De kans lijkt enorm groot dat Penders dinsdagavond weer onder de lat staat tijdens de Limburgse derby in de Beker. Die kans wil hij grijpen om toch ook weer in de JPL in doel te staan. "Absoluut, dat moèt altijd de ambitie zijn."