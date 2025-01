Na Westerlo mengt ook Charleroi zich in de race om voormalig goaltjesdief van de JPL

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 33-jarige Gianni Bruno, die in het verleden furore maakte bij Belgische clubs zoals Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en STVV, staat mogelijk voor een terugkeer naar België. Twee Belgische clubs zijn geïnteresseerd.

Sporting Charleroi zou Gianni Bruno graag aan zijn selectie toevoegen om meer scorend vermogen in huis te halen. De Carolo’s hebben al enige tijd een extra spits op hun verlanglijst staan en zien in Bruno de ideale versterking.

Ook KVC Westerlo heeft zijn zinnen gezet op de Belgische spits. De club van Timmy Simons zou zelfs al een schriftelijk bod hebben ingediend bij Eyüpspor. Westerlo wil Bruno gebruiken om zijn aanvalslinie meer diepgang en efficiëntie te geven.

Aangezien Bruno in juni einde contract is, lijkt een definitieve transfer uitgesloten. Een huurdeal zou voor zowel Charleroi als Westerlo de meest haalbare optie zijn.

De laatste keer dat Bruno in België actief was, speelde hij voor STVV, dat hem huurde van KAA Gent. Bij de Limburgse club toonde hij zijn waarde met een reeks belangrijke doelpunten.

De aanvaller speelde ruim 165 wedstrijden in het Belgische voetbal. Voor Charleroi en Westerlo is het alvast duidelijk dat ze hem graag in hun rangen willen opnemen.