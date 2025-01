Patrick Goots komt met bijzondere woorden terug op merkwaardige beslissing van Ritchie De Laet

Tijdens de eindejaarsperiode besliste Ritchie De Laet om zijn job als jeugdtrainer neer te leggen. Het is uitkijken of hij dat later nog zal hernemen.

Royal Antwerp FC liet weten dat Ritchie De Laet stopt als jeugdcoach bij de club. Dat is opvallend, want hij zou eigenlijk pas op het einde van het seizoen een evaluatie maken.

“Dat hij per direct stopt, vind ik raar”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Anderzijds kan ik begrijpen dat de impact op zijn gezinsleven een issue was. Het trainersschap slorpt een mens helemaal op.”

Goots spreekt uit eigen ervaring, ook al was het ‘maar in provinciale’. “Je bent er een hele week mee bezig. En dan spreek ik nog niet over de stress die ermee gepaard gaat. Enkele maanden nadat ik ermee gestopt was, waren mijn bloedwaarden op meerdere vlakken opmerkelijk verbeterd.”

Volgens Goots zal De Laet ook wel gevoeld hebben dat er andere zaken zijn die hij kan doen om zijn dagen te vullen. Hij denkt dan vooral aan werk als analist.

Al denkt hij niet dat het een definitieve beslissing is, om nooit meer coach te worden. “Wie weet krijgt hij binnen x-aantal jaar, wanneer zijn kinderen wat ouder zijn, de trainersmicrobe toch weer te pakken. Van een icoon als Ritchie kunnen jonge voetballers altijd wat opsteken.”