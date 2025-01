Genk-coach Thorsten Fink neemt grote beslissing voor wedstrijd tegen OH Leuven

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen OH Leuven in de JPL. Genk-coach Thorsten Fink kondigde al aan dat hij een belangrijke beslissing heeft genomen.

KRC Genk en OH Leuven speelden deze week allebei een bekerwedstrijd op dinsdagavond. De Limburgers wonnen met 0-4 op het veld van STVV, terwijl Leuven met 3-0 onderuit ging tegen Club Brugge.

Bij beide ploegen zal er geroteerd worden, maar Genk-coach Thorsten Fink ziet dat niet als een probleem. "Omdat ik geen A- en B-ploeg heb", zei hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik probeer de juiste spelers te kiezen tegen de juiste tegenstrever, het is de bedoeling dat ieders kwaliteiten optimaal gebruikt worden", gaat hij verder. Fink kondigde ook al aan dat Mike Penders in doel zal staan, in plaats van Hendrik Van Crombrugge.

"Maar dat wil niet zeggen dat hij vanaf nu onze eerste doelman is", voegt hij eraan toe. "Mike zit na zijn knappe prestatie in een goeie flow, terwijl Hendrik Van Crombrugge pas woensdag weer voor het eerst kon trainen na problemen met zijn rug."

Penders stond tegen STVV in doel en maakte enorm veel indruk. In de JPL stond hij enkel tegen Standard en OH Leuven in doel. Tegen de Rouches pakte hij zijn eerste clean sheet voor de A-ploeg, terwijl hij tegen OHL drie keer achterom moest kijken, al was het toen zeker een collectieve offday van de Limburgers.