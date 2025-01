'John Textor woedend in dossier nieuwe verdediger Adryelson voor RSC Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht is druk bezig op de transfermarkt. Het dossier van Adryelson leek helemaal in kannen kruiken, maar blijkbaar is er nu toch een probleem.

Vrijdag leek het dossier van de 26-jarige Braziliaan Adryelson in een stroomversnelling te zitten. De deal leek nakende, maar plots is er een kink in de kabel. De Braziliaanse verdediger (26) zou op uitleenbasis van het Franse Lyon naar RSC Anderlecht komen. In de deal zou ook een aankoopoptie van 5 miljoen euro zitten. Er werd verwacht dat alles in orde was, maar dat blijkt nu helemaal niet zo te zijn. Beide clubs zouden tot een akkoord gekomen zijn over de deal. Maar er is een probleem, zo schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media. De verdediger ligt nog onder contract tot 2028 en zou zelf liever blijven of voor een andere optie kiezen. Tot grote woede van John Textor, de eigenaar van de Franse club, die dacht dat de zaak snel beklonken kon worden. Maar dat blijkt niet het geval dus. Adryelson speelde de voorbije maanden niet bij Lyon. Hij kwam tot eind 2024 uit voor Botafogo in Brazilië, een zusterclub van Lyon, net als RWDM.