Jonathan Lardot heeft zeer duidelijke mening over opvallende rode kaart van Luka Vuskovic

Afgelopen weekend verloor Westerlo met 1-2 van STVV. Na afloop wou speler Luka Vuskovic verhaal halen bij de scheids, maar die kreeg later rood. Jonathan Lardot spreekt zich nu uit over de situatie.

Na afloop van de wedstrijd Westerlo-STVV ging Luka Vuskovic verhaal halen bij scheidsrechter Lawrence Visser over een fase op het einde van de wedstrijd. Daarop kreeg hij een gele kaart.

Nadien reageerde hij op die gele kaart, en kreeg hij rechtstreeks rood. Een situatie die al voor heel wat discussie heeft gezorgd. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot reageerde hierop bij Under Review.

"Wat belangrijk is, is dat we terugdenken aan de gesprekken die we met de clubs hebben gevoerd over het imago van het voetbal in het algemeen", opent hij. "We proberen aan de perceptie te werken. We hebben de clubs verwittigd aan het begin van het seizoen, voor het benaderen van de scheidsrechter. Agressief is niet juiste term, maar zo naar de scheidsrechter spurten om uitleg te vragen…"

"We moeten strikter zijn en dat bestraffen. Lawrence Visser heeft perfect uitgevoerd wat we van hem verwachten omdat hij twee gele kaarten heeft gegeven (ook een andere Westerlo-speler kreeg geel). Na die kaart ontploft Vuskovic, hij wordt agressief tegenover de scheidsrechter. Visser gaf dan geen tweede geel maar rechtstreeks rood. Het zit hem in zijn houding ik erg agressief vond, zo voor de scheidsrechter gaan staan. Je moet respect hebben. En ik denk niet dat hij zijn emoties onder controle had", zegt hij over de 17-jarige verdediger.

"Als we de rust kunnen bewaren gaan we natuurlijk niet achter de gele kaart aan. Daarna heb je, om te kalmeren, twee mensen nodig die naar elkaar kunnen luisteren. Ik hoop dat het een leermoment is voor iedereen. De manier waarop hij aankwam past niet bij het beeld dat we in het voetbal willen uitstralen. Het is een zeer goede beslissing van Lawrence Visser", besluit hij.