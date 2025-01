Anderlecht-trainer David Hubert komt met eindelijk eens goed nieuws: twee spelers gerecupereerd, Huerta speelgerechtigd en... "Hopen op hem"

David Hubert heeft de laatste weken wel genoeg blessurelast moeten opvangen. Afgelopen week kreeg hij eindelijk goed nieuws, want hij heeft al iets meer keuzes.

Kasper Dolberg viel zondag uit tegen Club Brugge. "Hij heeft heel de week meegetraind en kan spelen", aldus Hubert. En ook Moussa N'Diaye is terug fit, waardoor Hubert opnieuw een linksachter tot zijn beschikking heeft tegen Antwerp. "Augustinsson is al mee aan het trainen, maar is nog geen 100 procent en dus gaan we geen risico's nemen."

Daarnaast kreeg hij met César Huerta en Adryelson nog twee nieuwe spelers bij. Zijn eerste indruk van de versterkingen was alvast positief. "Adryelson is een typische Braziliaanse verdediger: best agressief, dynamisch en een enorme détente. Daarmee compenseert hij makkelijk zijn gebrek aan lengte voor een centrale verdediger."

"Uit de beelden die ik gezien heb, ziet hij er heel fit uit. Hij is heel professioneel. We hopen hem morgen al te laten spelen, maar de papieren zijn nog niet helemaal in orde. Het zou goed zijn mocht hij al in de kern zitten. We hopen hem al speelgerechtigd te krijgen."

Huerta is een heel gretig manneke

Huerta is wel al speelgerechtigd en zit zeker bij de kern. "Een gretig manneke", grijnsde Hubert. "Hij is met heel veel goesting en een brede smile toegekomen. Hij is heel blij met zijn transfer durf ik zeggen."

"Hij is heel leergierig en probeert al wat Engels te spreken. Ik heb hem onze tactische principes uitgelegd en hij stelde heel wat vragen. Het is iemand die bereid is om iets extra te doen. Nu moeten we hem zo snel mogelijk wedstrijdfit krijgen."

Op wie het nog even wachten wordt, is Francis Amuzu, die een zware hersenschudding overhield aan zijn botsing met Onyedika. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen hé. Het is eigenlijk een beetje ongelooflijk hoe onze blessures gebeuren. Het is efkes schrikken geweest, maar de dag erna ging het al beter. Er zijn wel protocollen aan verbonden en het zal even wachten worden. Het is wel de bedoeling dat Ciske morgen naar de club komt en zich nog eens laat onderzoeken door de medische staf."