Antwerp-coach Jonas De Roeck is op zijn hoede voor Anderlecht

Antwerp neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de halve finale van Croky Cup. Paars-wit heeft het moeilijk op dit moment, maar coach Jonas De Roeck wil hen absoluut niet onderschatten.

Op woensdagavond krijgen we de heenwedstrijd van Club Brugge - KRC Genk te zien. Een dag later volgt die van Anderlecht - Antwerp. Leuke affiches tussen vier van de vijf hooggeplaatste clubs in de JPL.

Momenteel zit Anderlecht in een dipje. Paars-wit verloor zijn laatste drie competitiewedstrijden en hoopt er snel weer bovenop te geraken. Toch is het volgens Antwerp-coach Jonas De Roeck geen gewond dier.

"Nee, ik denk het niet. Anderlecht staat niet toevallig in de halve finales van de beker en telt één punt meer dan Antwerp in de competitie. Het heeft enkele blessures, maar er is kwaliteit genoeg in de kern," vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Hazard kan een belangrijke factor zijn. En iemand als Dreyer loopt ook weer wat meer in de picture", gaat De Roeck verder. "Als we denken dat dit een ideaal moment is om naar Anderlecht te gaan, loert onderschatting om de hoek."

Eerst wordt er op het Lotto Park gespeeld, begin februari volgt de terugwedstrijd op de Bosuil. "Op Anderlecht spelen is altijd moeilijk. We moeten klaar zijn om onze momenten te grijpen en een goeie uitgangspositie te verwerven", besluit hij.