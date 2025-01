Plotse terugkeer naar Italië? Radja Nainggolan krijgt wel heel opvallend voorstel van AS Roma...

Radja Nainggolan zit sinds zijn avontuur in Indonesië nog steeds zonder club. Hij is nog niet op voetbalpensioen en kreeg een opmerkelijk voorstel van AS Roma.

Radja Nainggolan heeft al een rijkgevulde carrière gehad. Vooral in Italië maakte hij indruk bij ploegen als Cagliari, AS Roma en Inter Milan. In de zomer van 2021 koos hij nog even voor een avontuur bij Antwerp, maar aan het begin van 2023 keerde hij alweer terug naar SPAL. Nadien kwam hij nog terecht bij het Indonesische Bhayangkara Presisi FC. Zijn avontuur daar liep afgelopen zomer af, en sindsdien zit de voormalige Rode Duivel zonder club. We zagen hem in België al wel eens een amateurwedstrijd spelen, maar veel nieuw volgde er voor de rest niet meer. AS Roma heeft in ieder geval nog grote plannen met zijn ex-middenvelder. De club zou Nainggolan een voorstel hebben gedaan om terug te keren, maar niet als speler voor de A-ploeg. Hij zou er een plaats kunnen krijgen in het Futsal-team, meldt La Gazetta Dello Sport. Nainggolan heeft zich even geleden in België bij Futsal-club Hassania Mechelen aangesloten en wacht zijn beslissing nog even af. De Italiaanse krant meldt dat hij al enkele buitenlandse voorstellen heeft ontvangen om weer te spelen als prof. Toch zou het idee om terug te keren naar Rome hem wel aanspreken.