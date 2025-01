Geen tijd te verliezen: Anderlecht pakt uit met contractverlenging tot 2028

Ali Maamar mocht tijdens de 0-3 nederlaag debuteren bij paars-wit. Enkele dagen later heeft hij zijn contract bij Anderlecht verlengd tot 2028.

Ali Maamar zit al bij Anderlecht sinds hij 5 jaar oud was. De rechtsachter heeft alle leeftijdscategorieën doorlopen tot hij in het professionele voetbal belandde in 2022-2023, met de RSCA Futures.

De Marokkaanse belofteninternational speelde zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League afgelopen weekend, tijdens de nederlaag tegen Club Brugge.

Ali Maamar verlengt bij Anderlecht tot 2028

Gehecht aan Sporting Anderlecht en vastbesloten om zich in het eerste elftal te vestigen, heeft Ali Maamar zijn contract verlengd tot 2028. Dat valt te lezen op de website van RSCA.

"Ali doet het dit seizoen erg goed voor de RSCA Futures. Dit is dan ook een goed moment om ons wederzijds engagement te bevestigen. Maamar is een rechter (wing)back die ook tegen zijn voet kan spelen", vertelde Chief Academy Tim Borguet volgens de club.

"Hij heeft veel volume en brengt diepgang, hij haalt vaak de achterlijn en heeft een goede voorzet in de voeten. Het debuut van Ali voor het eerste elftal is een mooi compliment voor zijn voorbeeldige discipline en de weg die hij en zijn familie op Neerpede hebben afgelegd", besluit hij.