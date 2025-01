'Hoelang zal hij afwezig zijn? Meer details raken bekend over de blessure van Kasper Dolberg'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen Kasper Dolberg bij RSC Anderlecht donderdagavond. De spits van paarswit kampt met een blessure.

Kasper Dolberg maakte geen deel uit van de selectie van David Hubert voor de heenmatch in de halve finale van de Beker van België, in het Lotto Park tegen Royal Antwerp FC.

Er was te horen dat de Deense aanvaller last had van een blessure. Volgens Het Nieuwsblad gaat het echter niet om de voetblessure, maar een nieuwe blessure.

Dolberg zou in de laatste minuten van de training op woensdag met Anderlecht zijn knie verdraaid hebben. De dag erna had hij nog altijd last.

RSC Anderlecht plant nu de nodige onderzoeken in, maar gaat ervan uit dat het geen al te lange afwezigheid zal zijn voor Dolberg.

Er is sprake van een paar dagen, hoogstens een week dat de spits aan de kant zou zitten. Uitkijken dus of hij dit weekend de selectie van David Hubert haalt.