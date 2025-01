Johan Boskamp geniet van Genk, maar heeft wel een grote vraag voor Thorsten Fink

KRC Genk is nog steeds de leider in de Jupiler Pro League. Thorsten Fink is duidelijk iets aan het neerzetten bij de Limburgers.

KRC Genk staat nog altijd helemaal bovenaan de rangschikking. De mayonaise heeft duidelijk gepakt met de komst van Thorsten Fink. Ook Johan Boskamp is fan van de Duitse coach van KRC Genk. Hij noemt Fink een absolute wereldgozer, aldus de Nederlander. “Hij laat zijn ploeg tenminste vrijuit voetballen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Niet dat balletje achteruit tikken, breed leggen, wéér naar de keeper... Want daar krijg ik een dikke stamper van. Ik geniet van Genk. En ook van Sint-Truiden - vorig seizoen toch.” Al is er wel één iets dat Boskamp enorm dwarszit als hij naar Genk aan het kijken is. “Ik baal wel dat dat Grieks ventje niet vaak mee mag doen.” Fink liet al weten dat hij Kos Karetsas niet wil opblazen, waardoor de speeltijd van de youngster goed gecontroleerd wordt. “Jáááá. Een genot om naar te kijken. Maar Fink zal hem niet willen verbranden”, besluit Boskamp.





