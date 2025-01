Vincent Kompany krijgt na nederlaag tegen Feyenoord vraag voorgeschoteld over... Wouter Vrancken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München verloor in de Champions League met 3-0 van Feyenoord. Na afloop kreeg Vincent Kompany een bijzondere vraag voorgeschoteld.

Vincent Kompany legde op de persconferentie na afloop van het duel met Feyenoord uit dat de thuisploeg de zege meer dan ooit verdiende.

Toch is het opmerkelijk dat het hoofd van Feyenoordtrainer Brian Priske nog altijd op het kapblok ligt, door de tegenvallende resultaten in de Eredivisie.

Een journalist vroeg Kompany of het gemakkelijk is trainer te zijn van Bayern München, dan van Feyenoord of KAA Gent waar zijn goede vriend Wouter Vrancken deze week moest opstappen.

“Geen flauw idee”, antwoordde een toch wel geschrokken Kompany. “We hebben sowieso een heel bijzondere job. Ik weet het echt niet, want ik ken de interne zaken van beide clubs niet. Ik kan alleen maar spreken over mezelf.”

Kompany voegde er nog aan toe dat je de kwaliteiten van Priske en Vrancken als trainer op zich niet in vraag kan stellen.