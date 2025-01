Thibaud Verlinden maakt nu al statement over degradatie van Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het mag dan voetballend veel beter gaan met Beerschot, toch blijft het degradatiespook hangen. En dat beseft Thibaud Verlinden maar al te goed.

Beerschot kende een heel moeilijke start in de Jupiler Pro League, maar de laatste weken en maanden loopt het veel beter. Toch blijven de troepen van Dirk Kuyt afgescheiden laatste.

Dat heeft Thibaud Verlinden ook in het snotje. Als Beerschot zou degraderen, dan gaat hij normaal gezien niet mee naar de Challenger Pro League.

“Dat denk ik niet, ik zou graag op het hoogste niveau blijven”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Met alle respect voor de jongens die daar spelen, maar tweede klasse wordt in België gewoon niet serieus genomen. Je dénkt dat het serieus wordt genomen, omdat de wedstrijden worden uitgezonden op televisie, maar uiteindelijk heeft niemand ze gezien.”

Verlinden zou zelf graag een transfer maken, liefst van al naar een andere eersteklasser en geen buitenlands avontuur. “Daar valt iets voor te zeggen. Maar als ik in België blijf, moet het ook voor de juiste ploeg zijn. Ik moet realistisch zijn: topclubs zitten niet op mij te wachten. Ik ben al 25, aan mij gaan ze niet veel meer verdienen.”

Of hij het seizoen zeker uitdoet bij Beerschot, daar durft Verlinden geen antwoord op geven. “De transfermarkt is nog meer dan een week open. Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen. Maar voorlopig is er niks concreet.”