Ambitieuze club wil promoveren met Gents talent: Buffalo's laten er geen twijfel over bestaan

KAA Gent wil tegen RSC Anderlecht opnieuw in de top-6 proberen terecht te komen. De Buffalo's beleefden al woelige tijden, maar willen er de komende maanden en jaren gaan staan. Daartoe rekenen ze ook op de eigen jeugd.

Een van de grote talenten die ze bij KAA Gent hebben is Tibe De Vlieger. De jonge middenvelder mocht dit seizoen al aardig wat speelminuten noteren onder Wouter Vrancken en lijkt een wissel op de toekomst.

De Vlieger mag niet weg

De nog steeds maar 19-jarige verdediger kwam ook op de radar terecht van La Louvière, dat maar wat graag wil promoveren dit seizoen naar de Jupiler Pro League. Daarbij zou De Vlieger een wezenlijk onderdeel kunnen worden.

Volgens Het Nieuwsblad informeerden De Wolven officieel bij Gent wat er mogelijk was voor de jongeling, die nog tot juni 2028 onder contract ligt bij KAA Gent.

Sterkhouder Jong Gent

En het antwoord was vrij duidelijk: er is niets mogelijk. De Vlieger moet de volgende maanden simpelweg bij Gent blijven om verder te kunnen doorgroeien. Dat is de duidelijke boodschap die Gent had voor La Louvière en mogelijke andere geïnteresseerde clubs.

Dit seizoen speelde De Vlieger al 43 minuten voor de A-ploeg, maar bij de beloften is hij een absolute sterkhouder. Voor jong Gent scoorde hij doorheen zijn carrière al veertien doelpunten.