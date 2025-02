Sensatie bij Westerlo zit zonder tolk, maar niet zonder ambitie: "Premier League is mijn ultieme droom"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na maanden van begeleiding door Yuta, zijn tolk, moet Isa Sakamoto het nu zonder hem doen. Toch maakt hij zich geen zorgen over zijn integratie binnen Westerlo.

In zijn eerste maand bij Westerlo viel Sakamoto op met zijn snelheid en techniek. Zijn debuut tegen Antwerp was moeilijk door de hoge intensiteit van het Belgische voetbal, maar zijn invalbeurt tegen Genk was al veel beter.

De jonge Japanner heeft grote ambities. Hij kijkt naar Sergio Agüero als voorbeeld en wil elk seizoen minstens tien doelpunten maken.

"Op lange termijn droom ik van de Premier League en de nationale ploeg. Maar ik weet dat ik nog veel beter moet worden", zegt hij in de Gazet van Antwerpen. "Ze zullen mij in Japan nog niet volgen, maar dat komt wel als ik beter word."

Sakamoto weet dat het fysieke aspect van het Belgische voetbal de grootste uitdaging voor hem is. “Mijn techniek moet me helpen om het verschil te maken”, zegt hij.

Ondanks de taalbarrière voelt hij zich goed in zijn nieuwe omgeving en is hij vastbesloten om zich aan te passen. Het komende seizoen zal belangrijk worden voor Sakamoto, die zijn dromen stap voor stap wil waarmaken.