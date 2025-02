OFFICIEEL: sterkhouder van OHL kiest voor avontuur in Serie A

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konan N'Dri verlaat Oud-Heverlee Leuven en gaat spelen bij Lecce, een club uit de Italiaanse Serie A. OHL maakte de transfer vandaag officieel bekend.

De 24-jarige Ivoriaan speelde anderhalf jaar bij OHL. In de zomer van 2023 kwam hij over van Eupen. In 49 wedstrijden scoorde hij vijf keer en gaf hij vijf assists.

N’Dri begon zijn profcarrière bij Eupen, waar hij in 2019 als 18-jarige werd gehaald uit de Senegalese voetbalacademie Aspire Football Dreams. Daar speelde hij 119 wedstrijden.

Lecce betaalt 1,5 miljoen euro voor de Ivoriaanse winger, een bedrag dat overeenkomt met zijn marktwaarde volgens Transfermarkt. Hij zal een contract tekenen tot juni 2027.

OHL heeft ondertussen al een vervanger op het oog. De club is dicht bij een akkoord met Beerschot om Thibaud Verlinden aan te trekken.

Met deze transfer neemt OHL afscheid van een snelle en creatieve speler. Voor N’Dri is het een mooie kans om zich verder te ontwikkelen in een sterke competitie.