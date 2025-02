Vincent Euvrard uit kritiek op scheidsrechters na zware nederlaag tegen Charleroi: "Dat heeft ons de wedstrijd gekost, een grote problematiek"

Sporting Charleroi heeft een indrukwekkende overwinning geboekt tegen Dender, met een zware 5-0 zege. Dender eindigden de wedstrijd zelfs met negen man, na twee rode kaarten in de eerste helft.

Na afloop ging het gesprek vooral over de beslissingen van de scheidsrechter en de invloed die ze hadden op het verloop van de wedstrijd. Dender-trainer Vincent Euvrard kon zijn frustraties dan ook niet wegsteken.

"Er is een grote problematiek", zei de trainer in Sporza. "De inconsistentie in de beslissingen is echt een probleem voor ons. Soms valt er een rode kaart of penalty, maar het gebrek aan consistentie in de beslissingen is voor ons een groot issue."

De coach was vooral teleurgesteld over de rode kaarten die zijn ploeg kreeg. "We waren gestart zoals we wilden, maar we stonden 2-0 achter door enkele vermijdbare doelpunten. Maar wat ons vooral heeft gehinderd, waren de scheidsrechtersbeslissingen. Ze waren niet consistent, en dat heeft ons de wedstrijd gekost."

Vooral de rode kaart voor Bruny Nsimba noemde hij problematisch. "Hij streelde Ousou, maar er zat geen agressie in die actie. Hij reageerde gewoon op de provocatie van de tegenstander. Dit had anders beoordeeld moeten worden."

Tot slot stelde Euvrard dat zijn ploeg niet als slachtoffer van het systeem moest worden gezien. "Ik wil niet zeggen dat het aan het statuut van Dender ligt, en we zijn zeker geen Calimero", aldus de coach.