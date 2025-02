Done deal: Ambitieuze Belgische profclub haalt speler met verleden bij Bayern München in huis

Patro Eisden Maasmechelen wil dit seizoen maar wat graag de promotie tot een goed einde brengen. En daartoe hebben ze zich op de laatste dag van de transfermercato ook nog versterkt met de jonge Justin Che. Hij moet voor goede verdedigende acties en flitsende dribbels op de rechtervleugel zorgen.

"Op transfer deadline day trekt de club de Duits-Amerikaanse 21-jarige Justin Che aan. Justin is het best inzetbaar als rechtervleugelverdediger en komt op huurbasis over van het Deense Brøndby IF."

"Eerder speelde hij voor de U19 van Bayern München en maakte hij zijn debuut in de Bundesliga bij Hoffenheim", aldus Patro Eisden Maasmechelen op haar webstek.

De jongeling trainde dinsdag al een eerste keer mee bij De Koempels. Tegen volgend weekend is hij normaal gezien al klaar om de strijd aan te gaan.

Promotie afdwingen?

Patro Eisden Maasmechelen staat momenteel vierde in de stand van de Challenger Pro League, maar de kloof met de tweede plaats is nog overbrugbaar de volgende speeldagen.

"Justin is een flankverdediger met power. Zijn goeie mentaliteit zal passen in onze kleedkamer", zijn ze bij monde van Stijn Stijnen ook alvast bij Patro Eisden Maasmechelen heel tevreden met hun aanwinst. Vorig jaar maakte Che nog grote sier bij ADO Den Haag.