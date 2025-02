OFFICIEEL: Amando Lapage trekt na 13 jaar de deur dicht bij Anderlecht en verhuist naar andere JPL-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was verrassend nieuws op transfer deadline day, maar nu wordt het officieel bevestigd. Amando Lapage trekt naar KVC Westerlo.

Amando Lapage heeft twee wedstrijden gespeeld voor Anderlecht, en het lijkt erop dat het hierbij zal blijven. De kleinzoon van Paul Van Himst neemt afscheid van paars-wit.

Na 13 jaar bij Anderlecht te hebben gespeeld, trekt hij de deur achter zich dicht. Lapage vertrekt plots naar KVC Westerlo.

De 20-jarige verdediger toonde al mooie dingen, voornamelijk bij de RSCA Futures. Het is ook opvallend dat hij nu vertrekt, aangezien de Futures het niet makkelijk hebben in de CPL, waar hij toch een sterkhouder was.

"Met zijn fysieke kracht, verdedigende betrouwbaarheid en balvaardigheid voegt hij extra stabiliteit toe aan de achterlinie van Westerlo", stelt zijn nieuwe club trots op haar website. Hij tekende een contract van 4,5 jaar.