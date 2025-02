Voormalige pion van STVV, Charleroi en Anderlecht, wordt hoofdcoach bij Ligue 1-club

Assistent-trainer van Luka Elsner, Samba Diawara, zal naar verwachting op de bank van Stade de Reims blijven als interim-trainer.

Voormalig Malinees international Samba Diawara beëindigde zijn professionele carrière bij Tubize, waar hij speler-trainer was. Een club waar hij tot 2014 bleef. Sindsdien heeft de voormalige verdediger zijn loopbaan voortgezet als assistent-coach en heeft hij onder meer bij Sint-Truiden gewerkt, voordat naar Union SG trok.

In januari 2018 kwam hij terecht bij Sporting Charleroi onder Felice Mazzù, met wie hij ook naar Sporting Anderlecht trok. In november 2022 werd hij daar weggehaald door Stade de Reims om toe te treden tot de staf van Will Still.

Op 2 mei 2024 verliet de Belgische coach Stade de Reims voor RC Lens, maar Diawara ging niet met hem mee. Hij eindigde het seizoen, voor het eerst in zijn carrière als T1, en verloor geen van de laatste drie wedstrijden tegen Brest, Marseille en Rennes.

Samba Diawara blijft T1 van Stade de Reims tot het einde van het seizoen

Dit seizoen heeft Samba Diawara zijn rol als assistent-coach hervat in het team van Luka Elsner. Echter, de Sloveen is onlangs ontslagen na een trieste 22 op 60 en een zeer magere 13e plaats in de Ligue 1.

Samba Diawara blijft bij de club en krijgt zelfs een mooie kans. Volgens de L'Équipe, zal hij namelijk de T1 van Reims blijven tot het einde van het seizoen. Hij heeft zijn professionele trainersdiploma nog niet behaald, maar is momenteel bezig met een driejarige opleiding, waardoor Reims geen boete van €25.000 per wedstrijd hoeft te betalen, zoals wel even het geval was bij Will Still.