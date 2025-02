"Als hij dat nu al denkt, vergist hij zich": Olivier Renard spreekt klare taal over zijn transferbeleid

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Heeft Leander Dendoncker nog een toekomst bij RSC Anderlecht? Het is een vraagstuk dat bij Sports Director Olivier Renard op tafel ligt.

RSC Anderlecht heeft een aankoopoptie op Leander Dendoncker. Die bedraagt echter 7 miljoen euro en het ziet er niet naar uit dat paarswit dat bedrag zal betalen. Bovendien haalde het met Cedric Hatenboer al een vervanger voor volgend seizoen. De kans dat Dendoncker bij Anderlecht blijft lijkt zo goed als onbestaande.

“Als hij dat nu al denkt, vergist hij zich”, zegt Renard over dat dossier aan Het Nieuwsblad. “Leander is een 38-voudige Rode Duivel. Natuurlijk moet Hatenboer een meerwaarde worden en zal hij de concurrentie aanscherpen. Maar als onze jongens daar niet mee om kunnen, moeten ze golf gaan spelen. Da’s wat Dendoncker betreft geen thema.”

Het is opvallend dat Renard voor heel wat jonge versterkingen ging. De vraag is alleen of die dit seizoen al een meerwaarde kunnen leveren om prijzen te pakken.

“Kijk, ik word graag bekritiseerd voor transfers. Als je een jongen haalt met Champions League-ervaring, is iedereen de eerste week in de wolken. Daarna sterft dat enthousiasme soms uit. Als je een onbekend talent haalt dat zich helemaal ontplooit…”

Renard kijkt vaak ook naar wie de concurrentie is. “Iemand stuurde mij een printscreen door van de marktwaarde van de 18-jarige Elyess Dao, die we wegplukten bij de Franse tweedeklasser Amiens (100.000 euro, red.). En dan? Er waren ook Premier League-clubs in de running voor die gast”, besluit Renard.