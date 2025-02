📷 Chaos op de Bosuil: enkele Antwerp-fans gaan over de schreef na frustrerende avond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Antwerp zijn ze niet te spreken over de arbitrage na de bekeruitschakeling. Coach en spelers niet, maar ook het publiek. En dat lieten ze duidelijk merken.

Na een uur met een man minder gespeeld te hebben, dacht Antwerp dat het nog naar verlengingen zou gaan toen Gyrano Kerk de 2-1 scoorde in de slotfase. Maar dat was buiten de gelijkmaker van Leander Dendoncker in de blessuretijd gerekend.

Er was na afloop veel frustratie bij Antwerp, dit vooral door twee discutabele fases. Zo zou er handspel gemoeid zijn geweest met het eerste doelpunt van Anderlecht.

Verder was er ook veel te doen om de rode kaart voor Denis Odoi. Bij Antwerp wordt vermoed dat de VAR geholpen heeft, waardoor de Antwerp-speler zijn tweede geel kreeg, wat uiteraard niet zou mogen.

De coach en spelers reageerden fel in de media. Dat terwijl enkele fans hun emoties aan het einde van de wedstrijd niet meer te baas konden en scheidsrechter Jasper Vergoote en zijn assistenten bekogelden met bier.

Terwijl de Bosuil moet worden gefeliciteerd voor de sfeer en de constante aanmoedigingen die het team kreeg, is het gewoon onaanvaardbaar om te zien hoe de scheidsrechter en zijn team worden bekogeld met bier toen ze de kleedkamer ingingen. Zal dit nog gevolgen krijgen?