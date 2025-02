Anderlecht wil uitpakken met groot Zweeds talent dat aan heel schappelijke prijs beschikbaar is

Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Bleon Kurtulus, een veelbelovende centrale verdediger van Halmstads BK. De 17-jarige Zweed speelde vorig seizoen acht wedstrijden in de Allsvenskan en wordt beschouwd als een groot talent.

Volgens Zweedse media moet de Belgische topclub de concurrentie aangaan met Hammarby IF, dat Kurtulus al langer volgt. Halmstads BK bevestigde eerder dat er veel belangstelling is voor hun jonge verdediger.

Hammarby gaf afgelopen zomer al toe dat Kurtulus op hun radar staat, maar nu zou ook Anderlecht zich in de strijd mengen. De Brusselse club zou hem in de komende maanden verder willen scouten om te bepalen of hij een aanwinst kan zijn voor de toekomst.

Hoewel Anderlecht de Zweedse verdediger nauwlettend in de gaten houdt, lijkt Hammarby momenteel de beste papieren te hebben als Kurtulus binnen Zweden een transfer maakt. De speler zelf zou op dit moment nog twijfelen, omdat hij meer speelminuten wil maken bij Halmstads BK voordat hij een overstap overweegt.

Een vertrek bij Halmstad is echter niet uitgesloten. De club zou naar verluidt een transfersom van ongeveer acht miljoen Zweedse kronen (ongeveer 700.000 euro) verlangen voor de jonge verdediger. Dit zou voor zowel Anderlecht als Hammarby een haalbare som kunnen zijn.

Kurtulus ligt nog onder contract bij Halmstads BK tot het einde van het seizoen 2026. De komende maanden zullen duidelijk maken of Anderlecht zijn interesse zal omzetten in een concreet bod, of dat Hammarby erin slaagt de Zweedse jeugdinternational in eigen land te houden.