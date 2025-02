Vreemde uitleg, maar Thorsten Fink mag speler niet laten spelen bij KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk speelt dit weekend tegen Cercle Brugge. Trainer Thorsten Fink mag daarbij geen beroep doen op Josue Kongolo.

Deze week verliet Carlos Cuesta KRC Genk voor een nieuw avontuur in Turkije bij het Galatasaray van Dries Mertens, een deal die Thorsten Fink mee goedkeurde.

De bedoeling was om Josue Kongolo tegen Cercle Brugge op te nemen in de selectie, maar dat kan blijkbaar niet door een opvallende regel in het bondsreglement.

Kongolo kreeg twee wedstrijden geleden twee keer geel met Jong Genk, in de wedstrijd op bezoek bij RSCA Futures. Daarvoor was hij vorige week geschorst tegen Beveren met de beloften.

Maar wie twee keer geel pakt in een beloftenwedstrijd mist ook de volgende match bij de andere ploeg dan de U23 waarvoor hij mag uitkomen, het A-elftal van KRC Genk dus, als die binnen de zes dagen volgt, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Dit weekend mag Kongolo dus wel spelen met Jong Genk op bezoek bij Patro Eisden, maar niet met de eerste ploeg tegen Cercle Brugge.