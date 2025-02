"We wisten van niks": Stroeykens kijkt vreemd op van heuglijk nieuws bij ploegmaat

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht speelde donderdag 2-2 gelijk tegen Royal Antwerp FC. De bevrijdende goal voor paarswit kwam van Leander Dendoncker.

Het was in de extra tijd van de tweede halve finale in de Croky Cup dat Leander Dendoncker de gelijkmaker scoorde voor Anderlecht. Zo schoot hij paarswit naar de bekerfinale.

De voorbije weken en maanden kreeg hij enorm veel kritiek, maar met deze goal toont hij eindelijk waarvoor hij door Anderlecht naar het Lotto Park gehaald werd.

Opvallend was dat hij bij de viering van zijn doelpunt wanhopig op zoek ging naar de wedstrijdbal, om die dan onder zijn shirt te stoppen.

In mei verwelkomt hij samen met Anna Steegen, dochter van oud-persverantwoordelijke David Steegen, een tweede kindje. Dat hadden ze goed geheim gehouden.

“We wisten van niks”, onthulde Stroeykens aan La Dernière Heure. “Hij verraste ons allemaal. In de kleedkamer na de wedstrijd kondigde hij aan dat zijn vrouw een tweede kindje verwachtten. We feliciteerden hem natuurlijk. De aankondiging maakte het feest donderdagavond nog mooier.”