Anderlecht en Genk slikken opnieuw dompers in derby's tegen RWDM en Patro Eisden

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag drie pittige duels op het programma. En dat leverde toch wel een aantal interessante zaken op, zoveel is duidelijk.

RWDM mocht het in eigen huis opnemen tegen RSC Anderlecht in een Brusselse derby. De ploeg uit Molenbeek wilde zijn tweede plaats vasthouden in de stand, terwijl paars-wit punten nodig heeft om onderaan wat weg te komen.

In een gesloten eerste helft was het wachten op doelpunten. Die leken er niet te gaan komen, tot Biron vlak voor de koffie voor de 1-0 zorgde. RWDM zo op rozen.

Ook Patro Eisden Maasmechelen wint

Na de koffie probeerden de Futures wel nog, maar scoren zat er niet meer in. En zo doet RWDM een prima zaak in de stand met oog op al dan niet rechtstreekse promotie.

Dat deed ook Patro Eisden Maasmechelen, ook al in een derby tegen een team van jeugspelers. Bammens zorgde voor de overwinning tegen Jong Genk, waardoor ook Patro Eisden nog volop in de strijd is voor promotie.

In de namiddag was er ook al een duel tussen Club Luik en Francs Borains. Een laat doelpunt van Prunier was daar voldoende voor de drie punten voor de bezoekers - ook voor Lierse en Beveren is dat geen slechte zaak.