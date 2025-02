"Een vergiftigd geschenk": Amando Lapage rekent af met RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Amando Lapage ruilde deze winter RSC Anderlecht in voor Westerlo. Hij tekende er een contract voor 4,5 seizoenen.

Het was een van de opvallendste transfers in ons land, tijdens de voorbije wintermercato. Niemand had verwacht dat Amando Lapage nu al ging vertrekken bij RSC Anderlecht.

Hij kreeg zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Tubeke. Een maand geleden zette David Hubert Lapage in het basiselftal tegen Club Brugge. Maar daar bleef het bij. “Ik denk niet dat ik veel fout heb gedaan, al was het misschien wel een vergiftigd geschenk”, oordeelt Lapage bij Het Nieuwsblad.

“Voetbal draait om resultaten en in die wedstrijd was dat niet goed (Club Brugge won met 0-3 op het veld van Anderlecht, red.) . Misschien heeft dat achteraf meegespeeld. Een nieuwe kans kwam er niet. Over Club is er ook niet meer gepraat. Dat vond ik wel jammer.”

Toen Olivier Renard met Hey en Adryelson twee centrale verdedigers binnenhaalde wist Lapage genoeg. Westerlo bood een mooie uitweg. Een nieuw contract voor 4,5 jaar van Anderlecht kon hem niet meer paaien.

“Ik ben met pijn in het hart vertrokken. Ik had een dubbel gevoel toen ik mijn spullen ging pakken. Aan de andere kant had ik niet de indruk dat er ondanks dat contract een concreet plan voor mij klaarlag”, klinkt het nog.

Westerlo moet deuren voor hem openen. “Dit project biedt veel meer kansen om me te tonen en door te groeien. Lucas Stassin en Maxim De Cuyper zijn mooie voorbeelden, die ik graag wil volgen.”