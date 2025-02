Ex-doelman Anderlecht vertelt hoe zijn transfer tot stand kwam: "Louwagie heeft me verraden"

Na een minder succesvolle periode bij AA Gent tekende Wim De Coninck op 37-jarige leeftijd als derde doelman bij Anderlecht. Uit die periode kan hij nog enorm veel anekdotes vertellen.

“Toen Filip De Wilde naar Lissabon vertrok, had de club een nieuwe derde keeper nodig. Blijkbaar was het Jean Dockx die mijn naam noemde tegen Johan Boskamp, nadat hij door de ploegposters van Foot Magazine bladerde", vertelt De Coninck in LDH.

De Coninck hoopte bij Anderlecht een beter salaris te krijgen dan bij Gent, waar hij bijna niets verdiende. “Toen ik bij Michel Verschueren op kantoor kwam, zag ik tussen alle dossiers een stukje papier liggen."

"Michel Louwagie had me verraden en aan Verschueren verteld hoeveel ik verdiende. Hij verhoogde dat bedrag met 10% en voegde de wedstrijdpremies toe. Ik had geen keuze.”

Naast een bescheiden salaris kreeg hij ook geen wagen van de club. “Ik reed in een oude Toyota Corolla met veel te veel kilometers op de teller. Pär Zetterberg en Glen De Boeck hebben die auto vaak moeten duwen als hij niet wilde starten. Als ik de laatste was die ging douchen, riep Zetterberg: ‘Wim, we wachten op je, voor het geval we moeten duwen!’”

De Coninck had veel bewondering voor Zetterberg. “Hij was de beste en de absolute favoriet van Boskamp. Als Boskamp na de eerste training van de dag zei: ‘Pär, jij blijft deze namiddag binnen’, dan wisten we dat we bij de tweede sessie zouden afzien als beesten.”