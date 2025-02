Keert Axel Witsel terug naar Standard? Besluit van middenvelder ligt vast

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Axel Witsel staat voor een onzekere periode, nu zijn contract bij Atlético Madrid aan het einde van het seizoen afloopt. De 36-jarige middenvelder heeft zijn toekomst nog niet uitgestippeld, maar een terugkeer naar België, en specifiek naar Standard Luik, lijkt uitgesloten.

Volgens berichten van La Dernière Heure heeft Witsel geen plannen om zijn carrière opnieuw in Luik voort te zetten. Het idee om bij Standard te investeren of zelfs weer voor de club te spelen, is niet aan de orde.

De Belg voelt zich met zijn gezin goed in Madrid en hoopt bij Atlético te blijven, maar het is onzeker of de club hem een nieuw contract zal aanbieden.

Hoewel Witsel een gewaardeerde speler blijft, heeft hij zijn basisplaats bij de Spaanse topclub inmiddels verloren. Dit seizoen speelde hij 19 wedstrijden, goed voor 1.298 minuten, maar de verwachtingen voor zijn toekomst in Madrid zijn niet rooskleurig.

Als Atlético besluit om niet verder met hem te gaan, zal Witsel op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging, mogelijk in een andere Europese competitie of in de Major League Soccer.

Witsel zou ook in aanmerking kunnen komen voor een plek bij de Rode Duivels, maar dat lijkt steeds minder waarschijnlijk. De 36-jarige middenvelder is een invaller bij Atlético en zijn invloed lijkt af te nemen. Met het oog op het WK 2026, waarvoor hij 37 zal zijn, wordt het steeds moeilijker om hem als vaste waarde bij de nationale ploeg in beeld te houden.