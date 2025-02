ONTHULD: Zanka verkaste via een speciale clausule in zijn contract helemaal gratis van Anderlecht naar LA

RSC Anderlecht zag tijdens de wintermercato Mathias Jorgensen vertrekken. De Deen vertrok gratis richting de Verenigde Staten. Nu kennen we meteen de reden.

We schreven eerder al dat Mathias Jorgenson na de thuiswedstrijd tegen FCV Dender EH had beslist om te vertrekken. De Deen kon niet vatten dat hij werd uitgejouwd door de eigen fans.

Zanka had een contract tot het einde van het seizoen, maar trok transfervrij naar LA Galaxy. Ondertussen weten we ook waarom RSC Anderlecht geen zakcentje meer heeft gevraagd.

"Zanka had een clausule in zijn contract staan", bevestigt Olivier Renard in Het Laatste Nieuws. "Via die clausule kon hij tijdens de wintermercato gratis naar de Major League Soccer."

Renard ging ondertussen met succes op zoek naar defensieve versterking. Ondertussen dragen Adryelson en Lucas Hey het shirt van de Belgische recordkampioen.