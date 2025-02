Olivier Renard legt de paars-witte lat héél hoog en komt met waarschuwing voor KRC Genk en Club Brugge op de proppen

Is RSC Anderlecht nog een titelkandidaat? Na een veelbelovende wintermercato lijkt paars-wit klaar om zich te herlanceren. Ook Olivier Renard wil de handdoek niet in de ring gooien.

De feiten: RSC Anderlecht presteert dit seizoen enorm wisselvallig. De kloof met KRC Genk en Club Brugge bedraagt dan ook respectievelijk vijftien en negen punten.

"De kloof tussen Anderlecht en die top twee is aanzienlijk", trapt Olivier Renard een open deur in in Het Laatste Nieuws. "Het is aan ons om die kloof te verkleinen."

De sportief directeur van paars-wit weigert dan ook de handdoek te gooien. "De nieuwkomers zullen zich moeten bewijzen. Maar ik kijk ook naar de jongens die hier al sinds de start van het seizoen zijn. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen."

"De doelen van Anderlecht zijn alleszins niet veranderd", gaat Renard verder. "We willen strijden voor het hoogste. De bekerfinale is al binnen, maar nu wil zo snel mogelijk zeker zijn van play-off 1."

Momenteel zijn KRC Genk en Club Brugge de favorieten om ook die nacompetitie naar hun hand te zetten. "Genk presteerde de voorbije maanden het best en staat verdiend aan de leiding."

"Club Brugge functioneert dan weer als een goed geoliede machine", besluit Renard. "Maar het is aan ons om daar onze voet naast te zetten."