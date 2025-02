JPL-coach verbaasd door Club Brugge-sensatie, om meer dan alleen zijn geweldige prestatie: "Dat is toch fantastisch"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Chemsdine Talbi werd woensdag uitgeroepen tot 'Man of the Match' na Club Brugge-Atalanta. Hij maakte met zijn prestatie én zijn interview na de match veel indruk, ook bij een JPL-coach.

Club Brugge kon alweer stunten in de Champions League door met 2-1 te winnen van Atalanta. Iedereen bij blauw-zwart leek op niveau, met enkele uitblinkers.

De grootsts was misschien wel Chemsdine Talbi, die ook tot 'Man of the Match' werd uitgeroepen door de UEFA. Nadien gaf hij een interview waarin hij zei dat de kansen om door te stoten 100% waren.

"Dat is fantastisch hè", vindt Charleroi-coach Rik De Mil. "Daar ben je trots op, dat je daar voor een klein stukjes aan hebt meegewerkt", zei hij bij Pickx Sports.

"Dat interview is ook heel mooi, dat zijn de interviews die je wil zien. Zo’n jonge gast die gewoon naturel op de vragen antwoordt. Dat is knap. Maar vooral, de progressie die hij gemaakt heeft…"

"Als je ziet, zijn versnellingen, de verdedigers van Atalanta hadden het er zo moeilijk mee. Dat is echt knap", besluit De Mil, die Talbi nog kent van zijn periode bij Club Brugge.