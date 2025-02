"Als een stuk stront behandeld": zoveel geld liep Nainggolan mis door vertrek bij Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Twee jaar geleden vertrok Radja Nainggolan bij Royal Antwerp FC. Zijn contract werd eind december 2022 in onderling overleg ontbonden, al gebeurde er vooraf wel een en ander.

Er was het vape-incident, waarna hij doorgeschoven werd na de B-kern. Voorzitter Paul Gheysens moest er allemaal niet meer van weten met Nainggolan, nadat er ook al een ‘grapje’ over het losgekomen stuk van het dak van het stadion niet geapprecieerd werd.

“Ze beloofden me dat de deur op een kier bleef als ik me gedroeg, maar ik heb die deur los op mijn smoel gekregen”, vertelt Nainggolan aan HUMO.

“Ik moest met jongens van de leeftijd van mijn oudste dochter trainen en werd van de ene naar de andere kleedkamer gestuurd. Soms vernam ik de ochtend zelf nog dat het trainingsuur was veranderd. Heel vervelend: ik heb ook een leven naast het voetbal.”

Dat Nainggolan uiteindelijk de titel niet meer meemaakte kostte hem handenvol geld. “Toen ze me voorstelden het contract te beëindigen, heb ik me erg inschikkelijk opgesteld. Net zo goed was ik tot het einde van het seizoen blijven zitten.”

Een mooie som liep hij mis. “Dan had ik nog de titelpremie en de bonus voor de Champions League-kwalificatie opgestreken. Dat heb ik niet gedaan. Ik had 500.000 euro rijker kunnen zijn, maar ben tot het einde eerlijk en correct gebleven, ook al voelde ik me als een stuk stront behandeld.”