🎥 Verliest Beerschot trainer Dirk Kuyt? 'Speculaties nadat Nederlander in tribune opduikt'

NAC Breda en Feyenoord speelden zaterdagavond in de Eredivisie 0-0 gelijk. De match was één iets, maar er was vooral veel te doen over iemand die in de tribune zat.

Feyenoord ontsloeg Brian Priske en is op zoek naar een opvolger. Er werden al heel wat namen genoemd, waaronder ook die van Mark van Bommel en Erik ten Hag. Maar zaterdagavond werd er lustig op los gespeculeerd, nadat Dirk Kuyt op de tribunes gespot werd. Is de trainer van Beerschot in beeld om in Rotterdam aan de slag te gaan? Dirk Kuyt werd in het verleden al genoemd om ooit trainer bij Feyenoord te worden. Drie jaar geleden viel zijn naam al in Nederland. Toen ging Arne Slot aan de slag bij Feyenoord en zou Kuyt een optie geweest zijn voor de beloftenploeg. Volgens verschillende Nederlandse bronnen zou Kuyt op dit moment één van de opties zijn, maar de fans van Feyenoord lijken niet echt warm te lopen voor het idee. Of er iets van aan is, zal nog moeten blijken. Voor Beerschot zou het op zijn minst heel vervelend zijn om nu op zoek te moeten naar een nieuwe trainer. Denk je rustig dagje business nac. Staat de nieuwe trainer van Feyenoord achter je! pic.twitter.com/AR9c2rGzuW — Youth (@Youth010_) February 15, 2025





