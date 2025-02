Amai! Nederlands journalist maakt Belgisch voetbal en zelfs Club Brugge met de grond gelijk: "Bananenrepubliek"

De Nederlandse journalist Valentijn Driessen staat bekend om zijn scherpe uitspraken, en het Belgische voetbal moet het opnieuw ontgelden. In de podcast Kick Off nam hij geen blad voor de mond en haalde hij fel uit naar zowel de competitie als de clubs.

Volgens Driessen stelt het Belgische voetbal weinig voor. "Dat niveau… Echt waar, het is gewoon een bananenrepubliek", haalde hij meteen keihard uit.

De infrastructuur van Belgische clubs was ook een doorn in zijn oog. "Kijk naar dat stadion van Union SG. Geen veldverwarming, geen degelijke drainage. Dat kan toch niet meer in het moderne voetbal?"

De overwinning van Ajax tegen Union SG deed hem evenmin versteld staan. "Union SG is derde in België, dus niet eens een topclub. Ajax staat eerste, logisch dat ze winnen", vond hij. Ook Anderlecht kreeg ervan langs. "Ze eindigen negende in de Europa League en verliezen kansloos met 3-0 van Fenerbahçe, dat 24ste werd. Dat zegt genoeg over het Belgische niveau."

Ook Club Brugge werd niet gespaard. Driessen vond de overwinning tegen Atalanta onterecht. "Die penalty was pure waanzin. Hoe kan je daar ooit voor fluiten? Van Boekel is klaar in Europa na zo'n beslissing als VAR." Volgens hem kreeg Club Brugge de zege in de schoot geworpen.

Tot slot had hij weinig lof voor de Belgische clubs die de groepsfase overleefden. "Vroeger gingen er maar 16 ploegen door, nu krijgen ze een extra tussenronde. Dat helpt ploegen uit kleinere landen enorm. In de Champions League gaan er nu ook 24 ploegen door, je moet dat in perspectief zien", aldus Driessen, die zoals gewoonlijk weinig positiefs te zeggen had.