📷 Voormalige Anderlechtspeler heeft heugelijk nieuws te melden, maar mist mogelijk cruciale Europese wedstrijd

Michel Vlap is vader geworden van een zoon, Joah Quin Vlap. Hij deelde foto's van zijn pasgeboren zoontje op sociale media.

Dit gebeurde net voor de belangrijke Europa League-wedstrijd van FC Twente tegen Bodo/Glimt. De vraag is nu of Vlap woensdag meereist naar Noorwegen, waar Twente een 2-1 voorsprong verdedigt.

Michel Vlap is geen onbekende in het Belgische voetbal. De Nederlander speelde tussen 2021 en 2022 voor Anderlecht, waar hij indruk maakte met elf doelpunten in 38 wedstrijden.

Na zijn uitleenperiode aan FC Twente keerde hij in de zomer van 2022 definitief terug naar de club uit Enschede. Daar heeft hij zich inmiddels bewezen als een vaste waarde, met meer dan 147 wedstrijden en 18 doelpunten op zijn naam.

Zijn afwezigheid tegen Bodo/Glimt zou een behoorlijke klap kunnen zijn voor FC Twente. De Nederlandse club hoopt de voorsprong te kunnen vasthouden en door te stoten naar de volgende ronde van de Europa League met of zonder Vlap.